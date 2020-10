Federica Nargi, lato A in bella vista e i fan vanno in tilt – FOTO

Federica Nargi ha un profilo instagram da far girare la testa. Da sola o in compagnia è bella in ogni situazione

L’abbiamo conosciuta a Striscia La Notizia insieme alla sua compagna Costanza Caracciolo, oggi è una mamma meravigliosa di due bambine, Beatrice e Sofia. Stiamo parlando di Federica Nargi, l’ex velina mora che ha fatto sognare milioni di italiani e ancora oggi, a distanza di anni, è circondata da fan che la adorano. Molto attiva sui social, la donna è seguita da quasi 4 milioni di followers. Da più di 10 anni è fidanzata con Alessandro Matri, ormai diventato il suo compagno di vita. Insieme hanno costruito una famiglia stupenda.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Flavio Briatore commento choc sulla performance di Gianluca Vacchi: “Attento…”

Federica Nargi, il suo lato A fa impazzire il web

Dopo l’esperienza a Striscia La Notizia, la Nargi è entrata ufficialmente nel mondo dello spettacolo. Modella, showgirl, conduttrice televisiva, la donna ne ha fatta di strada e in tutti questi anni è riuscita a conquistare la fiducia del pubblico italiano. Molti l’hanno criticata per la sua magrezza, ma Federica è una meraviglia e mostra tutta la sua bellezza ai suoi fan.

Visualizza questo post su Instagram 🤍 #sunday #sundaymood🌧 Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi) in data: 11 Ott 2020 alle ore 8:09 PDT

In questa ultima foto non nasconde di certo il suo lato A, indossa un maglione bianco che mette in bella vista proprio una delle sue parti migliori. “Spettacolare”, “Che bambola”, “Ti amo” commentano alcuni dei suoi followers.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>La nuova esperienza di Tommaso Paradiso: “Ho raccontato la storia che volevo”

Una donna e una mamma meravigliosa, chissà se anche le sue due bimbe intraprenderanno la sua strada?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter