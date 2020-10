Fedez e Chiara Ferragni, la reazione di Leone dopo l’annuncio -VIDEO

Fedez e Chiara Ferragni annunciano il sesso del loro secondo figlio. La reazione tenera di Leone commuove il web

Sul web non si parla d’altro: Chiara Ferragni incinta, la famiglia Ferragnez si allarga e Fedez non vede l’ora di diventare per la seconda volta papà. L’influencer più famosa al mondo ha rivelato questa bellissima notizia solo qualche giorno fa e da quel momento non sono mancate foto e video con il pancione. Prima il post in cui la coppia lo annuncia alla famiglia, poi la rivelazione del sesso. E’ in arrivo una bellissima principessa.

Fedez e Ferragni di nuovo genitori, il gesto di Leone