Flavio Briatore commento choc sulla performance di Gianluca Vacchi: “Attento…”

Sul web circola un commento choc di Flavio Briatore che è intervenuto a gamba tesa sull’argomento dance, che ha visto protagonista Gianluca Vacchi

Già da tempo la vita da social è la moda più frequentata e coltivata dalla popolazione mondiale. In “seno” al mondo evolutivo della tecnologia, anche i vip dello spettacolo si sono associati alle “direttive” del web, fino a farli diventare parte integrante della loro quotidianità.

Tra questi, tanti personaggi che dapprima facevano parlare di sè solo tramite telegiornali e pellicole cinematografiche, oggi fanno di internet un uso sporpositato, che talvolta li mette anche l’uno contro l’altro, pur non avendo alcuna “voce in capitolo” nell’argomento.

Un esempio lampante degli utlimi giorni è quello di Flavio Briatore, l’imprenditore, proprietario del “Bilionaire” in Sardegna, che tanto ha fatto discutere in questo periodo di difficoltà sanitaria. Durante l’estate uno dei locali più raffinati e glamour della musica e dell’intrattenimento giovanile è stato costretto a fare la “conta” dei nuovi infetti da coronavirus, prima del definitivo ritorno del Covid-19 in Italia.

Anche Briatore è stato coinvolto, finendo per restare vittima del contagio. Come se non bastasse attorno alla sua figura, se ne sono dette di “cotte e di crude” nell’ultimo periodo, soprattutto dopo la separazione con Elisabetta Gregoraci, che ha parlato a “ruota libera” del suo rapporto con l’ex team manager della “Formula 1”, davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip.

Flavio Briatore e la nuova vita di web influencer, i follower: “Sei pessimo…”

Dopo la “bufera” mediatica attorno alla figura dell’imprenditore Flavio Briatore, il manager e proprietario del Bilionaire sardo continua a “piovere sul bagnato” per l’ex di Elisabetta Gregoraci, che sembra essersi fatto davvero tanti rivali all’esterno e sul web.

Mentre l’artista dance, Gianluca Vacchi famosissimo e cliccatissimo su internet, nonchè noto per le sue performances da brivido con la compagna sul web, si esibiva in un’altra delle sue hit moove sexy del “bacino” è arrivato “bello pronto” il commento indesiderato di Flavio Briatore.

Il Vacchi “paperone” questa volta ha sorpreso tutti richiamando l’attenzione dei follower, mentre sceglieva di ballare al fianco del domestico di casa, durante l’intervallo lavorativo.

Non sono mancati i commenti di apprezzamento della prova d’esibizione mozzafiato, ma su tutti ha decisamente spiccato quell’affermazione fuori luogo di Briatore che ha sbottato con un: “Attento a non svuotarti la cassa”.

Tutt’altro che rilassante la reazione dei fan di Vacchi che hanno subito colto la palla al balzo e lanciato critiche offensive nei confronti di Flavio Briatore: “Che cafone che sei!; Sei pessimo!” ed altre antifone di tipica “bassezza” cultugutturale.

