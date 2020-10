Gianni Morandi, i fan commossi per un messaggio alla moglie Anna – FOTO

Gianni Morandi ha pubblicato un messaggio romantico rivolto alla moglie Anna Dan in occasione del suo compleanno: la foto su Instagram

Gianni Morandi è sposato con Anna Dan dal 10 novembre 2004. Si sono incontrati per la prima volta nel 1994 mentre il cantante era occupato con una partita. Ancora oggi l’uomo ricorda come era vestita sua moglie. “Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida“.

Anna aveva terminato una storia d’amore, Gianni invece in quel momento era single e concentrato solo sulla musica. In quel momento era libero, separato da 18 anni e non aveva ancora incontrato la donna della sua vita. L’artista rivelò all’interno di una sua intervista. “Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme“.

LEGGI ANCHE —> Carlotta Mantovan, la sua vita dopo Frizzi: le FOTO fanno sorridere

Gianni Morandi dedica un post su Instagram alla moglie Anna Dan

Visualizza questo post su Instagram Auguri Anna, amore mio! @annadan94 #buoncompleanno Foto di Pietro Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official) in data: 12 Ott 2020 alle ore 4:22 PDT

La moglie di Morandi è sempre al fianco del marito ed è stata coinvolta nel videoclip del brano Volare, canzone realizzata con Fabio Rovazzi. In occasione del suo compleanno, vale a dire proprio oggi, il cantante ha pubblicato un post tramite il proprio profilo Instagram, in cui le ha dedicato queste parole. “Auguri Anna, amore mio!“.

LEGGI ANCHE —> Laura D’Amore, sorriso e scollatura in primo piano: irresistibile – FOTO

Stavolta è stato Pietro, il figlio della coppia, a scattare la foto che ritrae i due insieme. Infatti di solito è Anna ad occuparsi dell’account di Gianni sul social network. Spesso è la donna a scattare e a postare le immagini che vengono pubblicate sul profilo dell’artista. Nella giornata odierna, Morandi ha postato un pensiero alla sua dolce metà anche su Facebook. “Che gioia poterti festeggiare, esserti vicino e trovarti sempre così bella“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter