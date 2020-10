Giulia Salemi, il lupo perde il pelo ma non il vizio: look affascinante – FOTO

Primissimo piano dal “dolce” sapore di sensualità per la modella Giulia Salemi, pronta a prendersi in mano la propria vita con un nuovo look

“Terrificante” primo piano per la modella, classe ’93, Giulia Salemi, sempre più ricca di fascino sul web, dove ha sempre fatto parlare di sè, sia nel bene che nel male.

Nella trasmissione de “Live Non è La D’Urso”, Fabrizio Corona si è trovato a parlare della relazione tra due concorrenti vip della casa del Grande Fratello. L’attezione ha posto gli accenti sul rapporto d’amore tra Auda Del Vesco e Massimiliano Morra, a proposito di un presunto e falso flirt amoroso.

Poi la situazione è caduta nel mondo reale, quando il fotoreporter ha citato il nome di Giulia Salemi davanti alle telecamere della Mediaset che a detta sua avrebbe intrapreso una relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte e che la stessa sarebbe stata del tutto costruita a tavolino.

La rispota della Salemi non è giunta alle orecchie degli appassionati, ma Giulia fondamentalmente ama “farsi perdonare” sui social network, dove vanta di una visibilità ad alto ritmo preferenziale.

Giulia Salemi, “operazione” d’incanto sensuale su Instagram: da brividi!

Nonostante le critiche piovute sul conto di Giulia Salemi e in particolare sulla presunta “falsa” relazione d’amore con il tronista Francesco Monte, la modella ha fatto parlare direttamente il suo “istinto” di bellezza esteriore, rispondendo alle “battute” di Corona con uno scatto davvero ammaliante, pubblicato su Instagram.

Negli ultimi giorni le visualizzazioni sul social network più cliccato di sempre hanno rappresentato per lei un modello di riferimento per alzare l’asticella della notorietà. Tra argomenti di Hair Tutorial, Tik Tok e Make-Up spicca sovente il ruolo di web influencer, tra le più note dell’epopea moderna.

Tra una foto e l’altra come testimonial di marchi imprenditoriali di fama internazionale e momenti di felicità in famiglia e tra gli amici, Giulia Salemi non si è risparmiata dal far notare ai follower il suo nuovo look da star nazionale.

Capelli mossi e ondulati portati indietro da quella mano galeotta “in barba” alla sensualità. Il ritratto prosegue in maniera incandescente un pò più in basso, dove la modella mostra un dècollète da “pericolo” acquaplaning, dove regnano incontrastate due curve da capogiro, che hanno fatto letteralmente sognare i fan ad occhi aperti: “La perfezione 🤯😍; Sei gnocca in tutti i luoghi e in tutti i laghi Salemi🔥🔥🔥😍😍😍;Divina 💖💖💖💖💖“

