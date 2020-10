Giulia Salemi, nuovo look ed uno sguardo che ipnotizza – FOTO

Giulia Salemi si mostra su Instagram in una nuova versione ma la sua bellezza resta. Fans in visibilio e una miriade di apprezzamenti

Giulia Salemi, sempre bellissima e solare sui social, viene coinvolta nella storia delle finte coppie costruite a tavolino per aumentare notorietà. A tirarla in ballo è direttamente il re dei paparazzi, Fabrizio Corona. Il fotoreporter ieri sera, ospite di Live – Non è La D’Urso ha rivelato che anche la relazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi sarebbe stata costruita a tavolino.

Una coppia bella e intrigante, come il pubblico desiderava vedere, ma che non aveva nulla di vero. Relazione costruita a tavolino per aumentare popolarità e avere maggiore seguito sui social. È questo quello che il reporter ha affermato. “Quello tra Giulia Salemi e Francesco Monte non era amore ma danno l’illusione di amore. Un concetto che a qualcuno che ha la vita piatta e insensata regala un sogno. Purtroppo c’è tanta gente ignorante. L’80% delle persone vuole l’illusione e non ha l’intelligenza per capire”.

Sarà davvero così? L’ex tronista di Uomini e Donne, che ora si sta dedicando alla musica, e la web influencer italo-persiana si sono conosciuti nel 2018 dentro la casa del Grande Fratello Vip e sono rimasti insieme pochi mesi dopo la fine del programma.

Per il momento Giulia non bada a queste voci e va avanti per la sua strada e cambia look. Come? Per scoprirlo vai su successivo.

Giulia Salemi e la sua nuova chioma, il web impazza