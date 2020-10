Grande Fratello Vip, gruppi e litigi in casa: scoppia il caos nella notte. Durante la diretta di ieri è successo veramente di tutto, Elisabetta Gregoraci nel mirino dei social

Grande Fratello Vip entra nel vivo: ieri nella casa Tommaso Zorzi ha deciso di prendere posizione e schierarsi contro il gruppo formato da Andrea, Enock, Elisabetta, Adua, Dayane, Matilde e un po’ Pierpaolo e Francesco, che si è formato nella casa. Infatti ha lasciato la stanza con loro ed è andato nell’altra, discutendo animatamente con il suo compagno di letto con Oppini che ci è rimasto molto male perché è l’unico del gruppo ad avere un rapporto con entrambe le fazioni. Tommaso si aspettava che il figlio di Alba Parietti prendesse più posizione e fosse dalla sua parte, e ci è rimasto molto male quando ha visto che Francesco non ha preso posizione come voleva che facesse. Questa è stata sicuramente la cosa che lo ha fatto stare più male nella giornata di ieri.

Grande Fratello Vip, Francesco Oppini contro il gruppo nella casa: “Non potete dirmi quello che devo fare”

Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Myriam Catania hanno capito che il ragazzo stava un po’ giù di corda per questo, allora la Ruta ha deciso di raggiungere Francesco in camera nella notte e chiedergli di andare a parlare un po’ con Tommaso. Quando gli altri della stanza hanno sentito, hanno detto a Francesco di non andare. In particolar modo Elisabetta. Francesco si è arrabbiato molto con i ragazzi, dicendo: “non potete dirmi quello che devo fare, non avete alcun diritto” e c’è stata una discussione molto accesa tra la camera e il soggiorno.

Quando loro hanno provato a giustificarsi dicendogli che era solo un consiglio per il suo bene, lui ha ringraziato e poi è andato a dormire.