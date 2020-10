Zodiaco, i segni più drammatici tra gli uomini: sei tra questi?

Fare di tutto un dramma o reagire in maniera oggettivamente esagerata, ecco cosa accomuna gli uomini nati sotto questi segni zodiacali. Scopriamo quali sono

Possono essere diversi i motivi per i quali alcuni uomini danno vita a una vera e propria scenata, regalando la parte più drammatica di sé. Che sia per una critica, per uno sbaglio commesso, per un torto ricevuto o perché mossi dalla passione del momento, questi cinque segni zodiacali non si risparmieranno. Essere melodrammatici fa parte del loro carattere, è un proprio segno distintivo. Scopriamo chi sono e come si comportano.

LEGGI ANCHE -> Quali sono i segni zodiacali tra le donne con il carattere più forte

I segni zodiacali più drammatici tra gli uomini

Tra i segni più drammatici troviamo quello dell’Acquario, che sebbene sembri sempre molto distaccato da quello che succede non lo è affatto, anzi. In qualsiasi caso infatti mostrerà i suoi sentimenti in maniera molto teatrale, anche quando si tratta dell’apparente indifferenza nei confronti delle cose. Ma una reazione è sempre una reazione e denota invece, contrariamente a quanto viene dichiarato, una certa partecipazione emotiva. Una situazione simile la vive anche il Sagittario, che appare sempre molto pacato e distante da determinate dinamiche. Eppure non perderà occasione per rendersi partecipe di vere e proprie scenate nel momento in cui dovrà sfogarsi su un determinato argomento. Per lui questo è un modo per essere onesto, ma l’esagerazione potrebbe portare solo che danni.

Poi troviamo gli uomini nati sotto il segno del Cancro che farebbe qualsiasi cosa per rimanere al centro dell’attenzione. La sua costante ricerca di conferme da parte degli altri potrebbe portarlo a reagire malamente quando questo non accade. Non ha paura di mostrare i propri sentimenti e soprattutto di farlo in maniera anche fin troppo esagerata, tanto da confondere chi gli sta accanto.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni che hanno una vera dipendenza dal telefono

Per lo Scorpione invece tutto sta nella sua passione e nel modo di esprimerla. Non sembra avere delle mezze misure e quando si sente come se fosse stato messo con le spalle al muro reagisce malamente, sfogando tutta la sua rabbia. Per farlo mette in scena una teatralità davvero niente male.

Ma nessuno batte l’uomo Leone, che nei suoi momenti di massima frustrazione non esita a incanalare tutta la sua drammaticità coinvolgendo chiunque gli stia attorno. Deve sfogarsi, il Leone, prima di poter tornare a un clima di quiete. A farlo scattare potrebbero essere anche le più piccole cose, come una mancata attenzione ricevuta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter