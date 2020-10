Reginaldo confessa che la love story con Elisabetta Canalis, ha penalizzato molto la sua carriera calcistica

Il calciatore Reginaldo racconta in un intervista, della sua storia d’amore con Elisabetta Canalis. L’ex attaccante della Fiorentina sostiene che nonostante abbia piacere a parlare dell’ex fidanzata, la storia avuta con lei gli è costata la sua immagine. La loro relazione infatti era molto seguita dal gossip e spesso la gente si ricorda di lui più per la storia avuta con lei anziché per le sue numerose presenze calcistiche in Italia.

Il calciatore sostiene inoltre che la love story con la Canalis diede un immagine sbagliata di lui, ossia di un calciatore che pensava solo a divertirsi. Sostiene inoltre che i direttori sportivi non lo volevano a causa di questa immagine che gli era stata attribuita per colpa di questa relazione.

La storia d’amore che tormenta ancora Reginaldo

Elisabetta e Reginaldo si sono conosciuti alla festa di compleanno di Bernardo Corradi, un’altro famoso calciatore nonché marito di Elena Santerelli. I due si conoscevano già ma in quella serata sbocciò l’amore. La storia dura qualche mese, poi lei lo lascia perché a quanto pare lui avrebbe fatto qualcosa di sbagliato. Reginaldo ricorda bene quel periodo in cui si è frequentato con la bellissima Canalis. Ma oggi entrambi sono felicemente sposati con altre persone. La Canalis infatti da anni ormai vive a Los Angeles con il marito Brian Perri, con la quale ha avuta una splendida bambina.

E Reginaldo è sposato con Ryana e ha tre figli, si lamenta ancora che viene sempre ricordato come l’ex fidanzato di Elisabetta Canalis e sostiene che si porterà questa etichetta finché giocherà in Italia. Era consapevole che sarebbe stato il prezzo da pagare per stare con una persona più famosa di lui.

