Laura D’Amore, sorriso e scollatura in primo piano: irresistibile – FOTO

Laura D’Amore fa girare la testa ai suoi followers su Instagram, serie di scatti stupendi da parte della influencer: una vera dea

Il fascino meridionale di Laura D’Amore è sempre più irresistibile per i suoi followers su Instagram. La influencer di origini pugliesi, che da qualche anno vive però a Catania, è un vero schianto. Nota per la sua passione per la moda, che l’ha portata anche a sfilare come modella, e per i viaggi (è anche hostess di volo per Alitalia), lascia davvero senza parole con il mix imbattibile composto dai suoi capelli biondi e dai suoi occhi verdi. La 38enne regala costantemente ai suoi fan scatti seducenti e sensuali, che fanno inevitabilmente incetta di like e commenti estasiati.

Laura D’Amore, che meraviglia in tv: bellezza da mozzare il fiato

La bella Laura colpisce ancora una volta nel segno regalando alcune immagini della sua ultima apparizione in tv a ‘Non è l’Arena’, con Massimo Giletti, su La7. Una serie di tre scatti, due in primo piano e uno poco prima di entrare in onda. Soprattutto quest’ultimo lascia senza parole. Elegantissima, Laura indossa oltre a molti accessori anche un tailleur nero con un dettaglio che non si può assolutamente ignorare. Viene esaltata la sua generosissima scollatura, che contribuisce ad accrescere il suo fascino provocante.

Le forme esplosive di Laura del resto non sono certo una novità per chi la segue assiduamente. Nel corso dell’ultima estate non sono mancati scatti in cui le sue curve prorompenti erano adeguatamente evidenziate dall’abbigliamento e da pose oltremodo sensuali. Tra le celebrità di Instagram, la 38enne è sempre in maggiore ascesa. Viste le sue foto, non ci si può assolutamente stupire.

