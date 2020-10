Lele Mora choc a “Live Non è la D’Urso”: “L’abbiamo fatto tante volte…”

Notizia choc nel salotto più glamour e sorprendente del gossip mediatico, del “Live Non è la D’Urso”: Lele Mora prende la parola

Il salotto mediatico più chiacchierato dei palinsesti Mediaset, “Live Non è la D’Urso” ha riservato ancora una volta un dettaglio sorprendente della vita dei vip, circa la loro privacy.

Barbara D’Urso, la moderatrice dell’evento televisivo vanta di una visibilità ai massimi livelli, in termini mediatici e i dibattiti degli ospiti, presenti nel suo programma svelano sempre qualcosa che agli occhi dei telespettatori non è mai venuto fuori.

Durante la puntata di ieri pomeriggio, un lungo dibattito ha “scosso” il pubblico presente in studio, quando a tenere banco è stata la discussione sulle dichiarazioni fatte da Auda Del Vesco e Massimiliano Morra, due componenti della casa del Grande Fratello Vip che all’interno delle quattro mura hanno creato un’atmosfera incandescente, sull’argomento “flirt amorosi“.

Approfittando del tema di discussione, gli ospiti presenti in studio hanno “strizzato” l’occhio alla circostanza, “buttando” fuori tutto ciò che ha riguardato corsi e ricorsi delle loro accattivanti storie d’amore.

Lele Mora a Live Non è La D’Urso: “Con lei è stato bellissimo…”

Durante la trasmissione pomeridiana di Barbara D’Urso, in “Live Non è La D’Urso” erano presenti ospiti eccezionali, che nel passato hanno fatto tanto parlare di sè. Uno fra questi, il più grande ex agente artistico dello spettacolo italiano.

Il suo nome corrisponde inevitabilmente a quello di Lele Mora, il quale approfittando dei flirt tra la Del Vesco e Morra all’interno della casa del Grande Fratello Vip, si è lasciato andare ad un excursus delle sue storie d’amore.

Nel corso del dibattito, Lele Mora ha drizzato le antenne degli interessati con una dichiarazione inaspettata. “Prima di passare nella scuderia di Alberto Tarallo, la tua Eva (Grimaldi n.d.r.) ha trascorso un anno della sua vita con me”. Così tuonò Lele rivolgendosi inevitabilmente a Imma Battaglia, l’attuale moglie dell’attrice, che dalla sua espressione dopo l’intervento choc trapelava grande perplessità, ma anche “silenzio-assesno” per non cercare di svelare i cardini dell’orientamento sessuale dell’attrice di Nogarole Rocca.

L’ex agente gossip, con un precedente da presunto corteggiatore di Fabrizio Corona ha svelato inoltre che durante la frequentazione con Eva, non sono mancati i momenti di sensualità: “Lo abbiamo fatto tante volte!” – conclude Lele Mora tra gli stati d’animo meravigliati del pubblico.

