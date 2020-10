Martina Stella, look da lolita e gambe mozzafiato – Foto

Martina Stella, look da Lolita per la presentazione del film “Lockdown all’italiana” e sfoggia le gambe mozzafiato, foto.

Martina Stella infiamma i fans sui social in attesa di fare la stessa cosa al cinema. Per la presentazione del film “Lockdown all’italiana”, al cinema dal 15 ottobre, in cui recita accanto ad Ezio Greggio, Paola Minaccioni e Ricky Memphis, la Stella ha scelto di sfoggiare un look da Lolita. Un vestito sulle tonalità del verde che le ha lasciato scoperte le gambe mozzafiato coprendo, invece, il decolletè.

“Lockdown all italiana in tutte le sale dal 15 ottobre!!! È stata un grandissima emozione oggi presentare il nuovo film con tutti i miei fantastici compagni di lavoro!!! Oltre alle tante emozioni, si sentiva la voglia e la speranza di far ripartire nuovamente il cinema italiano!!”, ha scritto l’attrice sfoggiando anche il suo sorriso con cui ha espresso la sua felicità per il grande ritorno sul grande schermo.

Martina Stella, look total black da urlo: fans svenuti

A fare il boom di like tra le ultime foto pubblicate da Martina Stella c’è sicuramente la foto che vedete qui in alto. Con un abito lungo total black che le ha lasciato scoperta la schiena e con uno spacco che evidenza la bellezza delle sue gambe, l’attrice ha fatto letteralmente impazzire i fans che sono pronti a sostenerla anche nella sua nuova avventura professionale tornando al cinema per sostenerla e divertirsi in sua compagnia.

Dopo aver fatto innamorare il pubblico con L’ultimo bacio, Martina Stella riuscirà a conquistare gli italiani anche con Lockdown all’italiana? Con un film decisamente diverso da quello con cui è diventata famosa, Martina è pronta a divertire e a stupire tutti sfoggiando anche la sua vena più ironica. Nel frattempo, regala a tutti la sua indiscutibile bellezza.

