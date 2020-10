Massimiliano Morra fidanzato con un uomo, parla Lele Mora

A Live Non è la D’Urso, Lele Mora fa una confessione su Massimiliano Morra che riguarda la sua presunta omosessualità

Da quando Adua Del Vesco ha lanciato la bomba nella casa del Grande Fratello Vip, sulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra. Si sono scatenate molte polemiche, ma anche molte rivelazioni sull’attore. A Live non è la D’Urso, ospite Lele Mora rivela di conoscere da tempo Massimiliano e sostiene che il giovane sia stato fidanzato con uomo, che avrebbe favorito l’entrata di Morra nella casa del GF Vip.

Lele Mora racconta i dettagli dell’incontro che ha avuto con Morra. Era il periodo che il giovane vinse il più bello d’Italia. Lele confessa che ha lavorato al suo fianco per 3 anni ma poi lui gli disse che se voleva fare televisione, doveva recarsi all’Ares da Tarallo.

La rivelazione shock di Lele Mora, su Massimiliano Morra

Lele Mora confida che Massimiliano Morra prima di andare nel posto in cui gli aveva consigliato di recarsi per iniziare una carriera televisiva, avrebbe fatto una sosta da un’altra parte. Durante questa sosta Mora sostiene che l’attore abbia avuto una storia con un uomo molto famoso, che gli ha promosso di farlo partecipare al Grande Fratello. Tuttavia Lele Mora si corregge, e spiega che Massimiliano non è gay ma nell’ambiente dello spettacolo sono in molti a concedersi a qualche produttore per ottenere favoritismi.

Pertanto la presunta omosessualità di Morra, smentita dal diretto interessato all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Potrebbe avere un fondo di verità ma solo a scopo lavorativo e in casi rari. Dichiarazione molto forte e accusatoria, quella di Lele Mora nei confronti del giovane Morra. Lele Mora sostiene di prendersi la responsabilità di ciò che dice, ma bisogna capire cosa ne pensa il giovane attore di queste parole dette.

Dal momento che ha negato con forza la sua omosessualità, quando la sua finta ex fidanzata Adua del Vesco ha raccontato la sua idea di Massimiliano alle compagne della casa, è difficile che possa confermare quanto detto da Lele Mora. Staremo a vedere chi dice la verità e chi no.

