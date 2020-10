Mercedesz Henger, strepitosa: slip invisibile e lato A in primo piano – FOTO

Per Mercedesz Henger è ancora estate, incontenibile al sole e in costume incanta il web con il suo fisico di marmo e le sue forme al vento

Ancora voglia di sole, mare ed estate per Mercedesz Henger. Nonostante l’estate sia finita da un pezzo la bella e prosperosa figlia di Eva Henger pare non ne voglia proprio sapere della stagione autunnale. Per lei è ancora estate fuori e dentro e c’è da dire che il pubblico apprezza molto.

Giovanissima, soli 29 anni, grazie al suo fisico di marmo, agli screzi che ci sono stati con sua mamma consumatisi tutti in tv e la sua partecipazione al programma televisivo L’Isola dei Famosi, Mercedesz si è fatta conoscere al grande pubblico che oltre che in tv ora la segue accanitissimo sui social.

Mamma e figlia hanno incrinato molto il loro rapporto ma Memi, come la chiamano i più intimi, ha messo le critiche materne alle spalle e si vive felicemente la sua relazione con il suo fidanzato Lucas Peracchi. Non c’è spazio neanche per gli haters nella vita della figlia di Eva che a testa alta li scansa a va avanti.

Mercedesz Henger incontenibile, sdraiata in costume è strepitosa

Non ci sono freni che tengano per Mercedesz Henger. La figlia dell’ex porno diva è ormai incontenibile e anche ad ottobre inoltrato pensa al mare e all’estate. Lo dimostrano i suoi scatti che continuano a mostrarla in costume e in pose da cardioplsma.

Forme giunoniche quelle della 29enne che è ben felice di mostrare, frutto di allenamenti e di un’alimentazione sana e rigorosa. Non ce n’è per nessuno, Memi non ha paura dei suoi possibili rivali. Il suo fisico statuario ha la meglio su tutto ed è impossibile non rimanere incollati di fronte alle sue foto.

L’ultima la ritrae sdraiata al sole, su un muretto. È un vero condensato di sensualità. Gambe un po’ divaricate, testa all’indietro con i suoi lunghi capelli che cadono, gomiti appoggiati a terra e solo il costume addosso.

Lo slip è quasi invisibile. Si nota solo un microscopico laccetto dal lato, poi tutto il lato B è fuori. Non è di meno il lato A, incontenibile, racchiuso in un top arancio, bagnato e quasi trasparente.

