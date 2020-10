Michelle Hunziker in una foto doppia sul suo profilo Instagram: un ‘prima’ e un ‘dopo’ per la esuberante svizzera, la richiesta ai fan

Tra le showgirl maggiormente famose nel nostro paese, è una delle più apprezzate di sempre. Probabilmente per il suo sorriso e la sua giovialità che la rendono davvero irresistibile. Impossibile non essere conquistati dal carattere solare della splendida Michelle Hunziker, svizzera ma oramai italiana d’adozione, essendo una presenza fissa del mondo dello spettacolo nostrano da un ventennio e anche più. Nel corso del tempo si è sempre fatta riconoscere per la sua verve, nonostante episodi della sua vita poco felici, come la vicenda della setta di cui era rimasta vittima ma da cui è riuscita ad uscire. A 43 anni, Michelle ha ancora l’espressione di una ragazzina e lo conferma ogni giorno di più. Sui social, in particolare, dove è molto attiva, non manca assolutamente di autoironia, con post anche divertenti e scanzonati che si intervallano con quelli in cui emerge tutto il suo fascino. Alla cura di se stessa, in ogni caso, Michelle tiene molto. E quest’oggi coinvolge i fan in un simpatico gioco, chiedendo un consiglio di bellezza.

Michelle Hunziker cambia volto: il nuovo taglio di capelli, dite la vostra

La foto che vi proponiamo ci offre un ‘prima’ e un ‘dopo’ per Michelle. Nel caso specifico, si fa riferimento al trattamento della parrucchiera di fiducia, Laura Barenghi. ‘Prima’, Michelle ha il taglio di capelli solito, lisci e lunghi. ‘Dopo’, la sua chioma risulta decisamente più mossa. La relativa seduta di trucco inoltre ci consegna una Michelle in vera e propria versione ‘femme fatale’.

La domanda ai followers è dunque come loro la preferiscono, se con il taglio consueto oppure in una nuova veste. In molti, in realtà, non riescono a prendere posizione e confessano di trovarla stupenda sia prima che dopo. Opinione con la quale ci sentiamo di concordare. Ma voi, dite pure la vostra.

