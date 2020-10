Dal suo profilo Instagram, Michelle Hunziker svela che presto partirà un nuovo, grandioso appuntamento in televisione. E non sarà su Mediaset.

Possiamo ammirare da anni Michelle Hunziker in televisione, sulle reti Mediaset. Tra il solito periodo sul bancone di ‘Striscia la Notizia’ fino ad arrivare ad altri appuntamenti sul piccolo schermo del Biscione, la bellissima italo-svizzera alla fine rappresenta una presenza che è ormai di familiare nelle case di tutti noi.

Nel corso della sua carriera televisiva poi non è mancata anche una prestigiosa apparizione sul palco del teatro Ariston di Sanremo. Accadde nel 2018, quando Mediaset la ‘prestò’ gentilmente alla Rai. E fu un enorme successo. Del resto in tutte le sue apparizioni il pubblico le ha sempre dimostrato affetto. La 43enne originaria di Sorengo da tempo è anche una bravissima attrice di teatro e doppiatrice, e si è pure esibita come cantante. Con praticamente mai nessun basso e tanti alti. L’ex moglie di Eros Ramazzotti poi è molto amata ed apprezzata anche in Germania. Pure qui, da tempo, la simpaticissima Michelle ha trovato uno spazio di rilievo su alcune seguitissime emittenti televisive locali.

Michelle Hunziker, lei non sta nella pelle per questo appuntamento

Con un post pubblicato sul suo profilo personale Instagram, la Hunziker fa sapere che su Sat1, emittende tedesca, lei andrà in onda con uno show per tutto il mese di novembre. Si tratterà di 4 puntate che ripercorreranno il percorso tracciato al tempo dai celebri Muppets, molto in voga negli scorsi decenni anche da noi. Per quanto riguarda i suoi impegni recenti sul piccolo schermo, la conduttrice occupa un posto importante anche con ‘All Togheter Now’, show improntato sulla musica e che fornisce ribalta a diversi concorrenti dotati di particolari peculiarità in tale ambito.

