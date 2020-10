Naike Rivelli pubblica una foto con lato A completamente in vista-FOTO

Naike Rivelli condivide su Instagram una foto per pubblicizzare gilette, ma in primo piano si vede solo il lato A

La Rivelli sensuale anche quando deve promuovere un prodotto gilette per la depilazione delle ascelle. La foto condivisa mostra il seno in vista, ma non è una novità per Naike che ormai ha una consapevolezza del suo corpo molto affermata e non ha paura a mostrarsi. Infatti pratica lo yoga nuda tutti i giorni e condivide questa sua attività su instagram, mostrando il suo corpo in ogni suo angolo.

Naike Rielli in diretta a Ogni Mattina parla della storia di sua mamma con Celentano

Durante un video in diretta di Naike a Ogni Mattina, dove doveva parlare di se stessa e dello yoga. Però a un certo punto coinvolge la mamma Ornella e chiarisce la situazione che si è discussa molto nell’ultimo periodo, la relazione di Ornella Muti e Celentano. Ornella appare visibilmente infastidita però, dalla questione aperta in diretta è chiaro che non voleva parlare di questa situazione.

La figlia voleva solo chiarire che questa notizia uscita dopo tanti anni non è colpa di Ornella, ma è stata per volontà di Celentano che è uscita questa storia. Infatti se fosse stato per Ornella non lo avrebbe mai rivelato. Inoltre ci tengono a precisare un punto importante della vicenda. Che quando Celentano e Ornella si frequentarono, lei era separata in quel momento e lui era in crisi con la moglie. Quindi non c’è stata nessuna intromissione di Ornella Muti all’interno di un matrimonio felice e spensierato.

Celentano si sentiva solo ed era in crisi con la moglie, Ornella era sola e si sono lasciati andare alla passione. Naike poi spiega che era troppo piccola per capire e ricordarsi cosa stesse succedendo fra sua madre e Adriano. Tuttavia si ricorda di aver fatto qualche cena in compagnia di lui e la mamma.

