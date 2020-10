Noemi: fiore tra i capelli e sorriso radioso, ma i fan notano un dettaglio – Foto

Noemi, capelli rossi e con un fiore e sorriso radioso nella foto che ha incantato tutti, ma i fans notano un dettaglio. Ecco quale.

Capelli rossi, un fiore e un sorriso smagliante per Noemi. Una foto semplice e bellissima, ma i fan notano un dettaglio. Quale? La felicità che traspare dai suoi occhi. La cantante, sui social, continua a condividere la sua energia, serenità e la sua felicità distribuendo la sua solarità a tutti.

“Colgo i fiori come le opportunità di stare accanto alle persone che amo.

Ci sono affetti fragili nella nostra vita, mani da stringere per ripararle dal vento.

Grazie per quello che mi date, difenderò i vostri petali e condivideremo insieme altri sorrisi”, ha scritto la cantante che, con i fans, ha sempre avuto un rapporto davvero speciale sin da quando partecipò a X Factor.

Negli anni, la carriera di Noemi è cresciuta e la cantante ha portato a casa importanti successi e riconoscimenti, ma la sua personalità è rimasta sempre la stessa. Semplice, solare, allegra e amante della vita, l’artista cerca di trasmettere ai propri fans anche la sua voglia di vivere riuscendo a trasmettere a tutti la sua stessa positività.

Noemi, look candido total white: un dea

L’immagine di Noemi, negli ultimi mesi, è cambiata un po’. La cantante, infatti, ha deciso di seguire un regime alimentare più equilibrato che, insieme ad un metodo d’allenamento adatto al suo corpo, le ha permesso di dimagrire sfoggiando un fisico invidiabile. Al di là del cambiamento, approvato dai fan, la cantante incanta mostrandosi anche al naturale come nella foto qui in alto in cui sfoggia quella che sembrerebbe una camicia da notte bianca.

Ciò che non manca mai nelle foto della cantante è il suo sorriso. I fan storici di Veronica Scopelliti, questo il vero nome di Noemi, ricordano ancora oggi la sua rumorosa e riconoscibilissima risata, contagiosa come poche. Serena, felice e innamorata del marito, l’artista continua a regalare foto e video ai suoi ammiratori che, tuttavia, non vedono l’ora di ascoltare le sue nuove creazioni musicali. Noemi che distribuisce benessere e bellezza, quando tornerà sulla scena musicale?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter