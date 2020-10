Piccola accanto a sua mamma, oggi è una super famosa e sexy donna

Compare una foto di una donna oggi molto famosa in Italia e super sexy, quando era piccola accanto a sua mamma

Visualizza questo post su Instagram Mis nenitas ❤️❤️ Un post condiviso da Nora ❣️ (@nora_colosimo) in data: 29 Set 2020 alle ore 5:06 PDT

La mamma di Wanda Nara su Instagram condivide una foto con le due figlie, Wanda e Zaira. Le due sorelle tengono per mano la mamma mentre passeggiano. La mamma di Wanda è separata dal papà e ora si è trasferita in Italia per stare più vicina alle figlie e ai nipotini. Per quanto riguarda l’ex marito ormai, e padre delle due ragazze Wanda ha chiuso ogni rapporto.

Dal momento che l’uomo ha preso pubblicamente le difese dell’ex marito di Wanda, Maxi Lopez contro la relazione della figlia con Mauro Icardi. Anche la mamma ha dunque chiuso i rapporti ulteriormente dopo questa vicenda. Zaira invece, la sorella di Wanda, pare abbia ancora rapporti con il padre anche se in realtà lo vede molto poco, lui non viene mai in Italia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Carolina Morace fa coming out: “Amo una donna e desidero un figlio”

La strabiliante somiglianza della mamma di Wanda Nara a sua figlia

La mamma di Wanda Nara è identica alla figlia, sembrano sorelle più che madre e figlia. Infatti è giovanissima la madre di Wanda e Zaira, ha solo 51 anni. La donna, separata dal padre di Wanda, si era risposata con Roberto Blanco ma dopo tre anni di matrimonio si sono separati. In Italia Nora ha molto successo sui social network, i suoi follower ammontano a 100 mila e le sue foto sono piene di commenti e mi piace. Molti sono curiosi di vedere foto di Wanda da piccola e mamma Nora li accontenta pubblicando foto delle sue figlie da piccole accanto a lei.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>È arrivato terzo nella quarta edizione di X Factor: chi è e cosa fa oggi

Nora stravede anche per i suoi numerosi nipotini, 5 infatti sono i figli di Wanda Nara. Tre maschi avuti dal precedente matrimonio con Maxi Lopez e due femmine avute dalle seconde nozze con Mauro Icardi. Poi ci sono anche quelli dell’altra figlia che sono due. Nora condivide spesso foto con gli adorati nipotini, e a volte la si confonde con la figlia. Sono davvero uguali.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.