Rocio Morales pubblica una foto su Instagram mentre è seduta sul divano a gambe incrociate e ha un libro davanti al volto

Visualizza questo post su Instagram Ognuno ha la faccia che si merita. 🤪 Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales) in data: 11 Ott 2020 alle ore 9:00 PDT

La compagna di Raoul Bova condivide una strana foto. Rocio si mette un libro di fotografia davanti al viso, in copertina c’è la faccia di Kate Moss e nella didascalia Rocio scrive:”Ognuno ha la faccia che si merita”. Rocio fa dunque intendere che vorrebbe il viso di Kate Moss, dai lineamenti scolpiti il nasino alla francese e le labbra carnose.

Nei commenti gli utenti non sono d’accordo, scrivono a Rocio che è più bella lei di Kate Moss e le inducono sicurezza. Altri si complimentano per la creatività della foto, che vuole essere ironica a quanto pare anche perché Rocio è una bellissima ragazza quindi non credo vorrebbe essere nessun’altra.

La splendida famiglia di Rocio e Raoul Bova

Visualizza questo post su Instagram A te che sei, semplicemente sei… 👫🏻 @raoulbovagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales) in data: 17 Set 2020 alle ore 5:00 PDT

La bellissima modella e attrice Rocio Morales, fa coppia fissa con l’attore Raoul Bova dal 2013. I due si sono conosciuti sul set del film Immaturi-Il viaggio, dove Rocio interpretava una ragazza spagnola che fa perdere la testa al personaggio interpretato da Raoul che però è sposato e con sua moglie incinta. Si può dire che da un lato la storia del film si è realizzata anche nella realtà.

Quando infatti Raoul incontra Rocio è sposato e ha già dei figli. Il suo matrimonio però è già incrinato e lui si innamora della giovane e solare Rocio, e così nascono le loro splendide bambine, Luna e Alma. Insieme formano una famiglia stupenda, condividono spesso momenti familiari su Instagram però mantenendo sempre un certo riserbo.

Infatti non mostrano mai i visi delle loro figlie. Oltre che ad essere obiettivamente una bellissima famiglia, sono anche generosi e altruisti. Infatti durante l’emergenza di covid-19 hanno aiutato l’unità operativa della Croce Rossa Italiana, distribuendo pasti caldi e coperte ai senzatetto di Roma.

