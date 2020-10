San Benedetto del Tronto, 12 ottobre 2020 – Un operaio è morto e un altro è rimasto ferito in seguito al crollo di una porzione di solaio di un edificio in costruzione. Il crollo è avvenuto nel cantiere che si trova in via della Liberazione, a ridosso della Statale 16, nell’area di San Pio X a San Benedetto del Tronto, mentre alcuni operai erano al lavoro.

Il cedimento è accaduto nel primo pomeriggio, verso le 15.30. Sul posto immediatamente si è precipitata la macchina dei soccorsi: oltre ai vigili del fuoco, che hanno estratto entrambi gli operai dalle macerie, ma per uno dei due non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i vigili urbani e diversi mezzi del 118. E’ stata allertata anchel’eliambulanza. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio.