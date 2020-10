Crolla una palazzina in costruzione. Morto un operaio. Tragedia in un cantiere a ridosso della Statale. Un altro lavoratore è rimasto ferito

Tragedia a San Benedetto del Tronto. La cittadina balneare è stata sconvolta da una morte bianca, l’ennesima in Italia di quest’anno. Un operaio è morto e un altro è rimasto ferito. La causa è stata fatale: si è trattato del crollo di una porzione di solaio di un edificio in costruzione. Il crollo è avvenuto nel cantiere che si trova in via della Liberazione, a ridosso della Statale 16, nell’area di San Pio X. Il tutto davanti agli occhi degli operai che erano al lavoro per la costruzione della palazzina di via della Liberazione.

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio, verso le 15.30. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Oltre all’intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto i due operai dalle macerie, sono giunti nel luogo anche gli agenti della polizia locale e gli operatori del 118. In poco tempo è arrivata sul posto anche l’eliambulanza. Intanto l’edificio è sotto osservazione e si sta cercando di metterlo in sicurezza nel più breve tempo possibile per evitare ulteriori crolli.