La serata dedicata a Chiara Ferragni su Rai2 lunedì 12 ottobre: di cosa si tratta

Questa sera, lunedì 12 ottobre, Rai2 dedicherà la sua serata a Chiara Ferragni. L’influencer si racconterà anche in un’esclusiva intervista condotta da Simona Ventura

Una serata tutta dedicata al “Fenomeno Ferragni” quella di Rai2 che manderà in onda per la prima volta il documentario dedicato all’influencer più nota al mondo. “Chiara Ferragni: Unposted“, che il pubblico ha avuto modo di vedere al cinema lo scorso anno e successivamente su Amazon Prime Video, arriva per la prima volta in televisione. La sua presentazione al Festival del Cinema di Venezia aveva fatto scaturire non poche polemiche, ma i numeri ottenuti successivamente hanno dimostrato come il pubblico sia dalla parte dell’imprenditrice digitale.

Simona Ventura intervista Chiara Ferragni

La serata di lunedì 12 ottobre su Rai2 sarà presentata da Simona Ventura che affiancherà proprio Chiara Ferragni nella visione del suo documentario. Ma non solo, ci sarà anche un’intervista esclusiva nella quale Chiara si racconterà nuovamente. Dalla sua infanzia all’adolescenza, fino all’inizio della sua carriera che tra difficoltà e riconoscimenti l’ha portata oggi a essere un’imprenditrice di successo. Verranno quindi approfonditi ulteriormente le tematiche del suo documentario, nel quale il pubblico potrà seguire il suo percorso di vita e le fasi della sua carriera.

Non mancheranno le immagini del matrimonio con Fedez e la nascita del piccolo Leone. La coppia, seguita da più di 30 milioni di persone, continua a condividere con il pubblico le vicende quotidiane della propria famiglia. Proprio nelle ultime settimane Chiara ha annunciato una seconda gravidanza e nelle ultime ore i Ferragnez hanno comunicato che questa volta si tratterà di una femmina.

Un fenomeno quello di Chiara Ferragni che continua a essere preso in esame e a essere di ispirazione per molte persone. È stata lei ha lanciare il mercato delle “fashion blogger“, aprendo le porte alla possibilità di creare un vero business grazie all’esposizione ottenuta dai social network. Un’azienda della quale è a capo, una linea d’abbigliamento con punti di vendita in ogni parte del mondo, Chiara ha dimostrato di essere molto più che una semplice influencer. Questa sera su Rai2 si scaverà più a fondo per scoprire anche lati inediti della sua persona e della sua vita.

