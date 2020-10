Serena Autieri, 44 anni, emana un fascino intramontabile: con una semplice maglia azzurra ed un sorriso smagliante, l’attrice è più bella che mai

Serena Autieri, che proprio quest’anno ha festeggiato i suoi 44 anni, si mostra su Instagram bella e radiosa come sempre: con una semplice maglia azzurra, che richiama il colore dei suoi occhi, ed un sorriso smagliante, l’attrice colpisce nel segno. Proprio quest’oggi, in seconda serata su Rai 3, andrà in onda il documentario incentrato su una delle soprane più famose al mondo, Renata Tebaldi, interpretata proprio dall’Autieri.

Serena Autieri: la biografia dell’attrice

Serena Autieri nasce nel 1976 a Napoli. Il suo esordio avviene in realtà come cantante, con l’incisione del primo CD, dal titolo “Anima soul“, nel 1997. La prima esperienza come attrice sarà invece sul set di “Un posto al sole“, nel 1998. A seguito di ruoli di spicco in alcune fiction, Pippo Baudo la volle come valletta nella presentazione del Festival di Sanremo 2003, accanto a Claudia Gerini.

Reciterà in molte fiction di successo, tra le quali si ricordano “Callas e Onassis” (2005), “L’onore e il rispetto” (2006), al fianco di Gabriel Garko, e “Dov’è mia figlia?“, insieme a Claudio Amendola. Parallelamente, l’Autieri porta avanti anche la carriera cinematografica, comparendo in film come “Notte prima degli esami – Oggi” (2007), “Un fantastico via vai” (2013) e “Si accettano miracoli” (2015).

L’Autieri ha inoltre preso parte a diversi programmi televisivi. Nel 2012, è concorrente di “Tale e quale show“, condotto da Carlo Conti, in cui si classifica prima. Nel 2018 sarà anche concorrente di “Celebrity MasterChef Italia“, in onda su Sky Uno.

Serena ha anche prestato la voce alla famosissima Elsa, personaggio del musical Disney “Frozen – il regno di ghiaccio“.