Stava andando dalla moglie incinta: morto in uno schianto

Schianto mortale sulla Statale 196, in Sardegna: due le vittime, tra cui un uomo che si stava dirigendo in ospedale, dalla moglie incinta

Nella giornata di ieri, domenica 11 ottobre, si è verificato in tarda serata un incidente mortale: due auto si sono scontrate nella Statale 196. Le vittime, un uomo di 34 anni ed uno di 37, si sono scontrate per cause ancora incerte. Uno di loro si stava dirigendo presso l’ospedale di San Gavino: lì lo attendeva la moglie incinta.

Incidente in Sardegna: una vittima stava andando dalla moglie incinta

Ancora incerte le cause per cui Andrea Cogoni, 34 anni, e Nicola Ghiani, 37 anni, si sono scontrati ieri sera sulla Statale 196, precisamente al km 39,500, a Villamar. Il primo era originario di Gesturi, il secondo di Guasila. Nella tarda serata di ieri sera, domenica 11 ottobre, i due sono stati protagonisti di un incidente fatale. In queste ore si sta indagando sulle dinamiche dell’accaduto.

Stando alle prime ricostruzioni, il tutto sarebbe avvenuto attorno alle 22.30: una Nissan Juke, guidata da Andrea, ed la Bmw guidata da Nicola stavano percorrendo la Statale 196, in direzioni opposte. Lo scontro, ancora da definire, non ha lasciato scampo ai due uomini: quando i medici del 118 sono intervenuti per tentare di salvarli, hanno constatato che, oramai, non c’era più niente da fare. Il decesso è stato dichiarato immediatamente,: Nicola e Andrea sarebbero morti sul colpo.

Una storia ancor più tragica e commovente è quella che si cela dietro le motivazioni per le quali Andrea e Nicola erano al volante: uno dei due – non si sa con certezza chi -, si stava infatti dirigendo verso l’ospedale San Gavino, dove lo attendeva la moglie. Quest’ultima era ricoverata perché incinta: purtroppo, però, il suo compagno non è mai arrivato.

Intervenuti nell’immediato, i carabinieri e i vigili del fuoco hanno poi proceduto alla bonifica della Statale, dopo aver effettuato tutte le operazioni di rito.

