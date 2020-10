Due uomini di 34 e 37 anni sono morti nella serata di ieri in un tragico incidente stradale avvenuto sulla statale 197 nel territorio di Villanovafranca, nella provincia del Sud Sardegna.

Ennesima tragedia sulle strade italiane. Nella serata di ieri due uomini di 34 e 37 anni sono morti in uno scontro frontale avvenuto sulla statale 197 fra Las Plassas e Villamar, nel territorio di Villanovafranca, comune della provincia del Sud Sardegna. Secondo le prime informazioni, le due vittime si trovavano al volante delle rispettive auto che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente. Un impatto violento che non ha lasciato scampo ai due automobilisti per cui ogni tentativo di soccorso dei medici, giunti sul posto, si è rivelato vano. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri che hanno provveduto ai rilievi.

È di due morti il tragico bilancio dell’incidente stradale consumatosi nella serata di ieri, domenica 11 ottobre, lungo la statale 197 fra Las Plassas e Villamar, nel territorio di Villanovafranca, nella provincia del Sud Sardegna. A perdere la vita un 34enne di Gesturi e un uomo di 37 anni di Guasila che viaggiavano al volante delle loro rispettive auto, una Nissan Juke e una Bmw 118. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, riportata dalla redazione de La Nuova Sardegna, i due mezzi, che procedevano in direzioni opposte, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbero scontrati frontalmente.

Sul luogo del violento impatto, sono arrivati i sanitari del 118, ma per i due automobilisti non c’è stato nulla da fare. Lo staff medico non ha potuto far altro che costatarne il decesso.

Oltre ai soccorsi sono intervenuti sul posto i carabinieri, che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ed i vigili del fuoco che hanno rimesso in sicurezza il tratto stradale teatro dello schianto.