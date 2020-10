Ursula Corbero, discesa elegante con accanto un dipinto sensuale: favolosa – FOTO

Iniziativa da brividi lungo la schiena per Ursula Corbero, l’attrice spagnola de “La Casa di Carta”, che ha incantato i follower su Instagram

Momenti di “vero godimento” per i follower di Ursula Corbero, l’attrice, modella e oggi “scoppiettante” web influencer sui social network.

L’attrice di “Tokyo” che ha “assaggiato” il suo ennesimo traguardo di successo esilarante con la “Casa di Carta“, la serie Netflix “fuori tempo massimo” che ha fatto innamorare milioni di telespettatori ha provocato un’altra “dose” di enorme seguito su Instagram, già con una “copertura” di ben 20,8 milioni di follower al suo seguito!

L’attrice non ha mai avuto peli sulla lingua ad esternare ciò che pensa e neanche questa volta si è tirata indietro, “buttando” fuori tutto il suo lato sensuale, che abita nel suo istinto di donna “piccante” e allo stesso tempo accattivante.

Possiamo dire che Ursula Corbero ha appena abbracciato il sogno di fare dell’Amore, un elemento imprescindibile della sua vita. Il sentimento del piacere sensuale secondo i canoni del suo pensiero ha anche una visione “descrittiva” e visiva della realtà.

La modella di “Tokyo” per questo motivo ha dato una rappresentazione grafica secondo il suo modo di intendere un rapporto sessuale, raffigurato su un dipinto alla “Van Gogh” con un uomo e una donna completamente nudi su una barca, immortalati ad interpretare le pratiche del sesso sulla “soglia dell’eternità”.

Urusla Corbero appare in secondo luogo, al di fuori del tema del ritratto, ma con un “abbraccio” rilassato e incadescente rivolto direttamente in direzione del “piccante” dipinto. Anche l'”artista”, si “accorcia” in una discesa all’altezza del quadro, sfoggiando un lungo top con stivali gialli, dal quale vien fuori una una “giocata” infernale delle sue gambe.

Inevitabili le scene di “panico” tra i follower multietnici di Instagram, di Ursula, incantati dal modo in cui l’attrice mette a nudo la sua intimità: “Is that supposed to be cute?; Wtf tokyo 😂; cute picture)🔥😍; Amazing art 🔥🙌🏼; My pleasure @ursulolita ♥️feel honoured to have my painting in your house 💋🍷; Es preciós amor💕



