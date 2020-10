Valentina Vignali mutandine, reggiseno e il drastico cambiamento di peso – FOTO

Valentina Vignali in una versione inedita sui social. In lingerie svela un suo segreto, il drastico calo di peso.

Bellissima come sempre Valentina Vignali. La cestista, molto seguita su Instagram ama condividere con i suoi followers i vari momenti di vita quotidiana. In una delle sue numerose storie ha voluto svelare un segreto della sua bellezza; nel corso degli anni infatti la sportiva e ormai influencer non ha mai nascosto la sua perdita di peso. Sarebbero 19 i chili persi dalla Vignali e svela come ha fatto: cibo sano e sudore, niente magia alludendo alle tante donne e ragazze che nel mondo dello spettacolo a cui si chiede come fanno a rimanere in forma e rispondono che mangiano di tutto. Ecco, la Vignali non ama deludere il suoi fans e ribadisce un concetto fondamentale, una fatica dietro un successo. Ma lei, da sportiva conosce bene questo schema.

Valentina Vignali, più sexy che mai

Valentina Vignali mostra il suo fisico modellato e scolpito con assoluta fierezza, come darle torto? E lo fa indossando una lingerie molto sexy che le sta divinamente: reggiseno e mutandine rosa cipria in un selfie scattato davanti lo specchio della sua camera. Dalla foto si intravede un reggiseno in pizzo abbinato allo slip, davvero una meraviglia. Gambe chilometriche, addome scolpito. A rendere lo scatto ancora più sexy, la folta chioma liscia sciolta. Manda un messaggio a tutti coloro i quali lottano da una vita con la bilancia ma non ha trovato i giusti stimoli per iniziare con soddisfazione un percorso sano. “Non lasciate che nessuno vi dica che non potete ottenere o ritornare alla forma fisica perfetta per voi“.

Un messaggio intenso, inviato da una bellissima ragazza come la Vignali che non ha nascosto le sue sofferenze, il non piacersi e la voglia di intraprendere un percorso che l’ha resa perfetta. Un incoraggiamento sincero che vale doppio.

