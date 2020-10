La bella Veronica Ferraro è tra le influencer più apprezzate che ci siano in circolazione. Lei tra l’altro è molto amica della Ferragni.

Visualizza questo post su Instagram Day on set for a special project ♥️ Un post condiviso da Veronica (@veronicaferraro) in data: 12 Ott 2020 alle ore 4:29 PDT

Da tempo Veronica Ferraro è presente sui social network dove è una apprezzata influencer. Esattamente come la sua grande amica Chiara Ferragni, anche lei è diventata una celebrità su Instagram.

LEGGI ANCHE –> Alessia Marcuzzi | lei ci svela il suo segreto per essere belle | FOTO

Classe 1987 (ha compiuto 33 anni il 6 ottobre, n.d.r.), la bellissima Veronica è originaria di Milano, dove vive assieme al personal trainer Giorgio Merlino, tra i migliori del settore. Come segno particolare, tra i tanti che la denotano, la donna cura anche un blog relativo a come accudire e prendersi cura dei cani domestici. Lei stessa ne ha uno al quale è molto legata. Tra gli altri aspetti che più suscitano curiosità in merito alla figura di Veronica c’è proprio l’amicizia profonda intrattenuta con Chiara Ferragni. Non tutti possono vantarsi di essere tra le frequentazioni più assidue di una celebrità talmente conosciuta. Di seguito possiamo ammirare gli scatti sul suo profilo Instagram, molto seguito.