Wanda Nara: seno in mostra e birra in mano, una teenager – Foto

Wanda Nara, seno in mostra e birra in mano in aereo: la moglie di Mauro Icardi e mamma di cinque figli sembra una teenager, foto.

Giacca di Louis Vuitton, bottiglia di birra in mano e una maglia con una m profonda scollatura che le permette di mostrare il prosperoso decolletè. Wanda Nara continua a condividere sui social foto in cui sfoggia la sua incredibile bellezza e, anno dopo anno, ringiovanisce sempre di più. Con un look dalle tonalità azzurre, i capelli biondi e gli occhiali da sole, seduta in aereo, la signora Icardi, a 33 anni (ne compirà 34 il prossimo 10 dicembre) sembra ancora una ragazzina.

Moglie di uno degli attaccanti puù forti in circolazione, mamma di cinque figli e donna in carriera, da Parigi, dove vive con la sua famiglia, Wanda continua ad incantare i fans. Nonostante il freddo della capitale francese, Wanda Icardi non perde il “vizio” di indossare abiti scollati come si può vedere dalla foto qui in alto.

