Amadeus e Giovanna, con una telefonata sconvolgono Antonella Clerici

Amadeus e Giovanna: la loro confessione in diretta su Rai 1 fa rimanere di sasso Antonella Clerici: “Confido in Josè”

Nel nuovo programma di Antonella Clerici una bella sorpresa in diretta per la conduttrice. A “È sempre mezzogiorno” in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì, nella puntata di ieri, degli ospiti speciali per la padrona di casa che dopo un o’ di tempo torna su Rai 1 e sempre con un programma di cucina.

La presentatrice aveva lasciato la Prova del Cuoco, dopo di lei Elisa Isoardi e poi alla fine della scorsa stagione la notizia della chiusura definitiva del programma, uno dei più longevi e amati di mamma Rai. La Clerici ha confidato che non pensava di poter tornare così, poi la proposta a cui ha pensato molto e alla fine ha accettato.

Il suo nuovo programma si svolge direttamente da casa sua, nei boschi, e a salutarla ci hanno pensato Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo che hanno chiamato in diretta. Un fuori programma molto gradito dalla conduttrice e dal pubblico.

“Hai una casa molto bella, fiabesca” hanno detto i due coniugi ad Antonella Clerici per complimentarsi con lei. “Noi siamo a Milano e qui di bosco non ci sono tracce”. Molto felice la conduttrice li ha ringraziati: “Che carini che siete”.

LEGGI ANCHE –> Mirko Scarcella: chi è e perché “Le Iene” parlano di lui

Amadeus e Giovanna, che delusione in cucina

Poi spazio alle abitudini di Amadeus, è qui che la telefonata ha davvero sconvolto, la Clerici e tutti i telespettatori.

Il conduttore del Festival di San Remo ha raccontato la sua routine familiare, oltre il lavoro: “Come sai faccio il pendolare tra Roma e Milano e tornare da Giovanna è sempre bello. Ieri siamo stati a Brescia, per la partita di mio figlio Josè. Ha giocato sotto la pioggia, ma è stata una grande gioia, perché il calcio è la mia passione”.

Ma c’è stato spazio anche per la cucina, tema principale della trasmissione di Antonella Clerici. E nella sua ammissione Amadeus ha deluso un po’ tutti. “Non so cucinare, sono il peggior cuoco che esista” ha ammesso di fronte a tutti gli italiani che lo stavano guardando.

Un difetto che non vuole cercare di arginare il presentatore e lo dice convinto: “Non so farlo e non voglio imparare. Mangio solo quello che mi prepara Giovanna” ha confessato. Per lui solo piatti semplici, ma anche la moglie Giovanna non è da meno. “Neanche a me piace cucinare” ha confessato.

LEGGI ANCHE –> Romina Power: “Andremo a nuoto nella m..da”, da sfogo assurdo

E allora Antonella rimasta di stucco ha detto: “Non mi resta che confidare in Josè allora” come ultima battuta prima di salutare i suoi ospiti con n po’ di amaro in gola.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.