Ana Mena sempre bellissima festeggia insieme a Rocco Hunt – FOTO

Ana Mena e Rocco Hunt hanno raggiunto un grande traguardo e la cantante ha deciso di festeggiare su Instagram ringraziando il pubblico per il sostegno

Solo un paio di settimane fa Ana Mena ha celebrato un grande traguardo insieme all’amico e collega Rocco Hunt. La loro collaborazione “A Un Passo Dalla Luna” è rimasta per nove settimane consecutive al primo posto della classifica dei singoli più venduti in Italia. Il brano senza alcun dubbio è risultato uno dei tormentoni di successo dell’estate appena conclusa. Per chiudere una stagione di grande successo la coppia ha ricevuto l’ennesima gratificazione legata al singolo.

Ana Mena festeggia il triplo disco di platino

Questa volta Ana Mena ha condiviso su Instagram la gioia per aver ottenuto il triplo disco di platino con “A Un Passo Dalla Luna“. A riprova del successo del singolo che ha dominato le classifiche degli scorsi mesi. La cantante e Rocco Hunt hanno deciso di ampliare il target di riferimento e hanno pubblicato anche la versione spagnola del brano, “A Un Paso De La Luna“, conquistando anche il mercato discografico estero.

Per festeggiare questo traguardo Rocco Hunt ha condiviso una conversazione avvenuta prima dell’uscita del singolo nella quale commenta con grande entusiasmo il prodotto finale. “Facciamo una scommessa“, dice poi, “se facciamo tre disco di platino mi faccio i capelli rossi. Tanto non li faremo mai“. Una dichiarazione seguita dalla sua foto con i capelli colorati perché ogni scommessa è debito.

Per i due cantanti è un periodo davvero ricco di successi. L’artista spagnola lo scorso mese ha celebrato anche il raggiungimento del quarto disco di platino con “Se iluminaba“, brano realizzato insieme a Fred De Palma. Lo stesso vale per Rocco Hunt, che si è portato a casa il triplo platino per la collaborazione con J-Ax e i Boomdabash, “Ti volevo dedicare“.

