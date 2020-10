Anticipazioni Temptation Island: nella quinta puntata scatta la censura, fidanzate in lacrime

Nella quinta puntata di Temptation Island che andrà in onda mercoledì 14 ottobre si arriverà al limite della censura per uno dei fidanzati e le reazioni non mancheranno

Alessia Marcuzzi tornerà a raccontare il viaggio dei sentimenti delle coppie di Temptation Island mercoledì 14 ottobre. Sono ormai rimaste le ultime tre coppie, giunte agli sgoccioli della loro avventura. In questa quinta puntata non mancheranno i colpi di scena e si preannunciano molte lacrime da parte delle fidanzate. Francesca, compagna di Salvo, vedrà un video che la lascerà particolarmente scossa. Nella scorsa puntata il fidanzato aveva reagito malamente alle sue dichiarazioni riguardo lo stato della loro relazione. “Sono stanca“, aveva dichiarato lei, e lui ha esternato la sua frustrazione prendendosela con l’arredamento del villaggio. Ma saranno soprattutto le vicende di Alberto e Speranza e di Nello e Carlotta a tenere banco.

Alberto e il weekend da censura, Speranza in lacrime

Dopo sedici anni di relazione Alberto e Speranza camminano ora su un filo del rasoio. Il fidanzato ha infatti instaurato un rapporto con la tentatrice Nunzia, che si è intensificato di settimana in settimana. Già nella scorsa puntata avevano sfiorato il bacio, accoccolati all’interno di una piscina. Speranza, dal canto suo, continua a ripetere di non conoscere più il suo compagno e giunta a questo punto vuole vedere fino a dove si potrà spingere davanti alle telecamere. Potrebbe avere una risposta proprio in questa puntata quando Alberto e Nunzia partiranno per un weekend. Le immagini, quasi da censura, che verranno mostrate alla sua fidanzata la ridurranno in lacrime. Avrà finalmente il coraggio di chiedere il falò di confronto?

Infine si parlerà anche della coppia formata da Nello e Carlotta. Quest’ultima, conosciuta ormai per il suo sarcasmo e la sua spigliatezza, ancora una volta non riuscirà a rimanere distaccata da quello che vedrà. I due stanno insieme da sei anni e proprio Carlotta ha voluto partecipare al programma a causa della loro diversa visione sul futuro: lei vuole il matrimonio, lui sembra essere ancora restio.

Nello nel villaggio dei fidanzati si è avvicinato molto alla tentatrice Benedetta, che sembra rappresentare fisicamente il suo canone di bellezza. Ancora una volta il suo comportamento colpirà Carlotta che in lacrime continuerà a ripetere: “Lo odio….lo odio. Sei anni di vita, chi me li ridà?“. Cosa avrà visto questa volta la ragazza? La risposta nella prossima puntata di Temptation Island.

