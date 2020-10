Beautiful, anticipazioni puntata 14 ottobre: due grandi ritorni

Beautiful, anticipazioni: due grandi ritorni attendono i fan della soap. Qualcuno torna solo per salutare, qualcun altro per restare.

Le acque si stanno finalmente placando. Dopo che Hope e Liam hanno scoperto che Beth è viva, i due ex coniugi hanno riportato la bambina a casa e hanno ammesso di amarsi ancora. A poca distanza è arrivato poi l’incontro con Douglas. Il bambino teme la reazione del padre e si sente in colpa nei suoi confronti, ma è anche felice di aver fatto la sua parte nel ritrovare Beth. Hope gli ha espresso tutta la sua gratitudine e ha promesso che sia lei che Liam si prenderanno cura di lui. Nel frattempo, qualcun altro sta tornando a fare visita alla coppia.

Beautiful, anticipazioni: tornano Bill e Xander

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che rivedremo ben presto l’amato/odiato Bill Spencer. Lui, Katie e Will andranno a far visita a Liam e Hope e lo faranno come una vera famiglia. Bill prenderà in braccio Beth e si dirà incredibilmente sollevato di saperla viva. Questo suo atteggiamento particolarmente affettuoso farà ricredere Liam, che inizierà a pensare di poter perdonare il padre per tutte le malefatte degli ultimi anni.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che Xander tornerà a Los Angeles. Il giovane Avant aveva lasciato la città dopo aver saputo del coinvolgimento di Thomas nella morta di Emma. Adesso tuttavia Thomas è fuori dai giochi, mentre la sua fidanzata Zoe si trova in grossi guai. La giovane sarà infatti costretta a confessare tutte le sue colpe davanti a Brooke e Ridge. Cosa potrà fare Xander per aiutarla?

