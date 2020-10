Belen è stata immortalata al parco con il nuovo fidanzato e il figlio Santiago

Belen al parco con il figlio Santiago e il nuovo compagno Antonino Spinalbese, piovono critiche per la showgirl argentina

Visualizza questo post su Instagram El se acercó le preguntó si estaba bien….. 🎼 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 11 Ott 2020 alle ore 10:37 PDT

Domenica a Milano vuol dire andare al parco con il figlio per Belen Rodriguez. Solo che questa volta in compagnia di mamma e figlio c’è anche il nuovo fidanzato di Belen. Lui è Antonino Spinalbese, il famoso hairstylist. Sono mesi che la loro storia prova ad emergere ma ora Belen è pronta a confermare tutto e a farlo conoscere a suo figlio Santiago.

Tuttavia il web non apprezza questa nuova storia d’amore. Già qualche giorno fa la showgirl ha avuto un battibecco con un utente che l’ha attaccata per essersi rifatta una vita molto velocemente, dopo la separazione dal marito Stefano De Martino.

Antonino Spinalbese ormai è entrato nella famiglia Rodriguez

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_) in data: 11 Ott 2020 alle ore 10:44 PDT

Tra Belen e Antonino va tutto a gonfie vele, va così bene che lei decide di presentarlo a suo figlio Santiago e vanno al parco tutti e tre insieme. Belen non ha mai nascosto i suoi amori al figlio, li ha sempre integrati nella sua famiglia e sembra preferire che Santiago abbia un bel rapporto con il fidanzato. Infatti ricordiamo il rapporto che il bambino aveva con Andrea Iannone, erano molto uniti.

Così una giornata al parco tra un pic-nic e una bella dondolata sull’altalena, unisce Santiago al nuovo compagno della mamma. Stefano De Martino da questo punto di vista è molto diverso, durante la lunga separazione non ha mai voluto presentare ufficialmente una donna a Santiago. Probabilmente continuerà a fare così finché non troverà la donna della sua vita che gli farà dire per sempre.

Belen non solo non si nasconde al parco con il nuovo fidanzato, lo fa conoscere al figlio e condivide tutta la sua felicità su Instagram. I follower però non apprezzano, volano commenti poco gradevoli per la showgirl, ecco un commento:” Una donna che porta al parco suo figlio di appena 7 anni con il baby fidanzato. Che tristezza ora ha due bimbi a casa”. Parole pesanti e che feriscono.

Visualizza questo post su Instagram Santi y sus diseños Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 5 Set 2020 alle ore 7:57 PDT

Altre sempre più pesanti commentano il suo essere madre “Quanti uomini stai facendo conoscere a quel povero figlio, ma non ti vergogni”. Insomma il web non vuole lasciare in pace Belen e la sua serenità, e si sentono in diritto di dirle come fare la madre.

