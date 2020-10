Benedetta Rossi, la cuoca più amata d’Italia, è irriconoscibile – FOTO

Benedetta Rossi, la cuoca marchigiana più amata e simpatica della televisione, in uno scatto pazzesco che condivide col web, è irriconoscibile.

Benedetta Rossi è una delle cuoche più seguite della televisione italiana. I suoi programmi sono una continua fonte d’ispirazione per chi ama preparare piatti buonissimi. Il suo modo di porgersi alla gente, sempre gentile e professionale, la rendono simpaticissima. Disponibile sui canali social, risponde senza problemi a chi le chiede dei consigli culinari, non gioca a fare la diva. Bravissima e genuina è davvero apprezzata da tutti. Seguitissima su Instagram dove la cuoca marchigiana condivide anche un po’ di sé e della sua vita quotidiana, le sue numerose stories rispecchiano fedelmente la splendida personalità di Benedetta Rossi – 3,3 milioni i followers, cifre da capogiro – inseparabile dal marito, Marco Gentili.

LEGGI ANCHE –> Claudia Ruggeri | la cognata di Bonolis incanta per sensualità | FOTO

Momento nostalgia per Benedetta Rossi, la food blogger di successo

Qualche tempo fa la food blogger ha condiviso con i suoi follower un momento nostalgia, la stessa motiva che stava sistemando i cassetti e si è imbattuta in una foto che la immortalava quando aveva 14 anni; capelli lunghi ricci e scuri. Stile da rockstar, in perfetto stile anni ’80. Abituati a vedere Benedetta coi capelli sempre corti, in molti hanno proposto di cambiare look e magari un taglio lungo, in molti si sono complimentati infatti per quei lunghi boccoli che le accarezzavano il viso. “Quando metti in ordine e aprendo una scatola scopri che a 14 anni sembravi il chitarrista degli A-Ha e avevi pure i baffetti. (Vietato zoomare)”, autoironica come sempre, Benedetta è amata per questo suo modo di essere così – per fortuna – lontana da alcuni canoni televisivi.

LEGGI ANCHE –> Bianca Guaccero | bellissima da togliere il fiato | che incanto | FOTO

Benedetta Rossi è una donna talentuosa, la vita non le ha mai regalato nulla ed il suo successo è il traguardo di tantissimi anni di intenso lavoro. Non può che essere un modello, ecco perché è amata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.