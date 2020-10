Bianca Atzei contro il muro, posa sexy. Sognano anche i deboli di cuore – FOTO

Bianca Atzei. La cantante pubblica uno scatto ad alto contenuto sensuale sul suo profilo Instagram. Un tripudio di bellezza

Cresciuta a pane e Whitney Houston, Bianca Atzei ha tutte le carte in regola per sfondare nel mondo dello show business. Dotata di una fisicità prorompente e sensuale, ha un enorme talento musicale che ha coltivato fin dalla più tenera età.

Gavetta e sacrifici che nel corso degli anni l’hanno portata sul palco più importante per i cantanti italiani, quello del Festival di Sanremo. Nata a Milano, classe 1987, ha origini sarde. Voce roca e graffiante, non ha come miti solo grandi nomi internazionali ma è stata influenzata da sonorità degli interpreti italiani degli anni Sessanta.

Ha collaborato con Alex Britti, con Kekko Silvestre (frontman dei Modà), Ultimo, Il Cile, si è ultimamente cimentata anche nelle vesti di autrice. Nel 2019 infatti esce il singolo La mia bocca che porta la sua firma.

Bianca Atzei. Musica e sensualità