Non perde mai l’eleganza e l’avvenenza che le sono proprie da sempre, Bianca Guaccero. Che su Instagram trova sempre il modo di ammaliare i fans.

Dà l’appuntamento ai suoi affezionati telespettatori, Bianca Guaccero. L’attrice e conduttrice televisiva ancora una volta sarà al timone di ‘Detto Fatto’, la piacevole trasmissione del pomeriggio di Rai 2 che ormai da qualche stagione accompagna tutti noi subito dopo pranzo.

La 39enne di Bitonto, nel corso degli ultimi giorni, ha pubblicato una serie di scatti realizzati sia negli studi Rai che un pò in giro per Roma. Qui ha parlato spetto di vari argomenti, molti dei quali legati al particolare momento storico che stiamo vivendo. Invece nei post più leggeri eccola assieme a quelli che saranno i suoi compagni di viaggio a ‘Detto Fatto’.

Bianca Guaccero, eleganza e femminilità da sempre

L’interazione con i suoi ammiratori e followers è un qualcosa di assolutamente prioritario per la pugliese. Lei non perde occasioni per coinvolgerli sia in momenti di divertimento che di riflessione. In passato non è mancato poi qualche momento controverso, relativo ad esempio a quando alcuni utenti le dissero di trovarla troppo dimagrita. Al che Bianca rispose con eleganza, allegando una foto di sé a dir poco spettacolare.

Lei si mostrava distesa ai bordi di una piscina, mostrando la schiena ed una pelle abbronzata. Ma soprattutto, un paio di gambe ed un lato b da favola, che molte donne le invidiano. A testimonianza di come lei si sentisse benissimo in tale modo.

