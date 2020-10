Caterina Balivo, più bella che mai alla scoperta di Roma – FOTO

Alcuni nuovi scatti di Caterina Balivo a Roma. La conduttrice condivide con il suo pubblico le sue nuove scoperte culinarie.

Conduttrice di Vieni da me (programmadichiaratamente ispirato al famosissimo The Ellen DeGeneres Show) Caterina Balivo ospita periodicamente nel proprio “salotto” personaggi comuni e celebrità, che sentono la voglia o il bisogno di raccontarsi. In pochi tuttavia sanno che la conduttrice ha mosso i suoi primi passi nello spettacolo grazie a Miss Italia. È stato grazie al noto programma e poi alla carriera da modella che la Balivo ha acquisito notorietà. Non che ci sia da sorprendersi, considerato che a 40 anni la conduttrice è ancora bellissima.

Di recente la Balivo ha condiviso alcuni scatti a Roma, lì dove ha avuto inizio tanti anni fa la sua carriera. Vai alla pagina successiva per vedere alcune bellissime foto che ha pubblicato.

Caterina Balivo, fascino immortale a Roma