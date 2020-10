Finalmente è arrivato sul digitale terrestre il documentario di Chiara Ferragni sulla sua vita

Andato in onda su Rai 2 ieri, il documentario sulla vita di Chiara Ferragni. Il documentario che racconta la vita dell’influencer sin dai suoi primi passi. Un viaggio nella vita di Chiara e nel percorso che l’ha portata ad essere ciò che è oggi. Una donna forte e potente, una donna che ce l’ha fatta. L’influencer più famosa e amata del mondo. All’interno del documentario c’è anche la nascita del figlio Leone e il matrimonio con Fedez.

Chiara Ferragni è stata poi intervistata sempre ieri da Simona Ventura. La conduttrice condivide una foto insieme alla Ferragni e scrive belle parole nei confronti dell’influencer e del fenomeno che ha creato. “é stato un onore ed un piacere aver incontrato e dialogato con una vera icona del nostro tempo. Sono state molte le analogie e le curiosità che mi sono rimaste in testa, ma su tutte, una ci unisce di più: il CORAGGIO e L’ISTINTO. Grazie per la fiducia”.

Chiara Ferragni scrive un’altro pezzo della sua storia

Visualizza questo post su Instagram 🐥 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 5 Ott 2020 alle ore 6:06 PDT

Chiara Ferragni e Fedez aspettano il secondo figlio, l’annuncio è stato fatto su Instagram con una foto di Leone che tiene in mano l’ecografia. I due hanno poi mostrato un video tik tok che fa vedere le reazioni della famiglia quando hanno dato loro la notizia a Luglio. Il sesso del futuro bambino è stato rivelato l’altro giorno. Sarà una bambina. Fedez e la Ferragni sono al settimo cielo per la notizia, e anche il figlio Leone è entusiasta.

Visualizza questo post su Instagram Sorellina Leo 😍 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 13 Ott 2020 alle ore 1:52 PDT

Anche oggi la Ferragni ha condiviso l’ennesimo video in cui mostra il figlio Leone parlare della sorellina. La mamma gli chiede dove si trova la sorellina e lui risponde: “Nella pancia di mamma”. I follower impazziscono per il baby Ferragni e ora che arriverà un’altro baby e sarà una Chiara in miniatura, andranno tutti matti.

