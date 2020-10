Covid, Conte: “La curva dei contagi risale, serve cautela ma non manderemo la polizia nelle case private. Evitare un nuovo lockdown”

Non manderemo le forze di polizia nelle abitazioni private, però dobbiamo assumere comportamenti prudenti per gestire questa fase”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa a palazzo Chigi per spiegare le nuove misure del dpcm. “La curva dei contagi sta risalendo, non ci possiamo permettere distrazioni – aggiunge Conte -. Dobbiamo migliorare i comportamenti anche in abitazioni private, le feste in casa sono insidie pericolose”.