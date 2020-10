È deceduto nella mattinata di ieri, Luca Villa, il ragazzo che sabato sera era rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla Rivoltana, in provincia di Cremona.

Non ce l’ha fatta Luca Villa, il ragazzo di 23 anni che era rimasto coinvolto in un terribile incidente nella serata di sabato lungo la strada provinciale Rivoltana. Il 23enne dopo lo schianto in auto era stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove dopo due giorni di agonia è deceduto nella mattinata di ieri. Secondo una prima ricostruzione, l’auto sulla quale viaggiava Luca, insieme ai genitori, la sorella ed il fidanzato della ragazza, si sarebbe scontrata con un’altra vettura, dopo un sorpasso azzardato di quest’ultima. Nell’impatto erano rimaste ferite otto persone in totale, tra cui il 23enne che era apparso sin da subito il più grave.

Leggi anche —> Incidente frontale sulla statale: morti due uomini di 34 e 37 anni

Cremona, grave incidente sulla strada Rivoltana: ragazzo 23enne muore dopo due giorni di agonia

Luca Villa, il ragazzo di 23 anni di Pozzuolo Martesana (Milano) coinvolto in un incidente sabato sera sulla strada provinciale Rivoltana è deceduto dopo due giorni di agonia all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove si trovava ricoverato. L’impatto è avvenuto al confine tra Rivolta d’Adda e Arzago, comuni rispettivamente in provincia di Cremona e Bergamo. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de Il Giorno, il giovane stava viaggiando insieme ai genitori, la sorella ed il fidanzato di quest’ultima, a bordo di una Renault Scenic che si è scontrata contro un’altra vettura, un’Audi.

Sul luogo dell’incidente erano arrivati i soccorsi che hanno prestato le prime cure ai feriti, otto in totale, tra cui Luca apparso il più grave di tutti. Trasportato in ospedale, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, dopo due giorni di agonia, il ragazzo è morto ieri mattina, lunedì 12 ottobre.

Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri che hanno effettuato i rilievi. Dai primi accertamenti, come riporta Il Giorno, pare che a causare il violento impatto sarebbe stato un sorpasso avventato dell’Audi, su cui viaggiavano tre uomini. Il conducente della vettura è stato denunciato per omicidio stradale.

Leggi anche —> Tragico schianto in moto: muore ragazza 22enne, grave il fidanzato

La Virtus Acli Trecella si stringe attorno alla famiglia di LUCA VILLA,ex difensore della Virtus (Juniores 2016/2017),scomparso in un incidente stradale😔Ciao Luca,riposa in pace🙏 #RIPLUCA Gepostet von Mondo virtus am Montag, 12. Oktober 2020

Diffusasi la notizia della morte del ragazzo, innumerevoli sono stati i messaggi di cordoglio ed in suo ricordo anche sui social network. Tra questi anche quello della Virtus Acli Trecella, squadra dilettantistica in cui la vittima ha militato negli anni scorsi, che sulla propria pagina Facebook ha scritto: “Ci stringiamo attorno alla famiglia di Luca Villa, ex difensore della Virtus (Juniores 2016/2017), scomparso in un incidente stradale. Ciao Luca, riposa in pace“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.