La scorsa settimana è stata grande protagonista di ‘Verissimo’, con una intervista a tutto tondo nella quale aveva raccontato sé stessa. E Cristina Marino, bellissima nel salotto di Silvia Toffanin, su Canale 5, continua da tempo ad esserlo anche sul set come nella vita di tutti i giorni.

L’attrice milanese sa sempre come distinguersi per avvenenza e per eleganza. Sono migliaia i suoi followers che le rilasciano ogni volta tanti, meritatissimi complimenti. La compagna di Luca Argentero ha descritto la gioia provata nel diventare mamma. Infatti nel corso della scorsa primavera lei ha dato alla luce la piccola Nina Speranza. Probabilmente il miglior momento possibile per generare una nuova vita, come confermato tanto da mamma Cristina quanto da papà Luca.

Cristina Marino, biondissima e bellissima

Infatti Nina Speranza è nata nel bel mezzo del lockdown, con la pandemia da Coronavirus che aveva paralizzato tutta Italia, per poi spargersi nel resto del mondo. Entrambi gli attori hanno confermato che questo lietissimo evento ha contribuito a cambiare le rispettive esistenze. La 29enne lombarda ed il 43enne interprete di diverse pellicole cinematografiche di successo all’interno del panorama italiano sono più che felici insieme.

E lui in tempi recenti ha anche confermato che il matrimonio sarà una tappa inevitabile. Che Cristina è la donna della sua vita, nonostante in passato ci sia stata una relazione altrettanto importante con Myriam Catania.

