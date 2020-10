Dayane Mello: mini vestito da urlo | gambe in mostra – FOTO

La sensualissima Dayane Mello, concorrente del Gf Vip, appare su Instragram con un attillato vestito nero: gambe da favola!

Nonostante Dayane Mello si trovi attualmente all’interno della casa più spiata d’Italia, il suo profilo Instagram continua ad essere attivo, e delizia i fan con foto strepitose. Nell’ultima, la bellissima modella ha addosso un aderentissimo abito nero, che mette in mostra le sensuali gambe: Dayane è bella da togliere il fiato!

E Francesco Oppini, che ha catturato le sue attenzioni all’interno del reality, sembra ancora riuscire a resisterle.

Dayane Mello: biografia e carriera

Dayane Mello nasce nel 1989 a Joinville, città del Brasile. Inizia la sua carriera come modella in Cile, dove diverrà ben presto uno dei volti più richiesti da famosi marchi, come L’Oreal e Breil. In Italia, inizia a farsi conoscere tramite la comparsa in un videoclip musicale del rapper Emis Killa.

Nel 2014, la Mello fa il suo debutto nella televisione italiana, partecipando al talent di “Ballando con le Stelle“, in coppia con Samuel Peron; arriverà in semifinale, classificandosi sesta. Inoltre, nel 2015, partecipa alla prima edizione del reality di Rai 2 “Monte Bianco – Sfida verticale“, affianco all’alpinista Stefano Degiorgis.

Dayane prenderà parte, nel 2017, alla dodicesima edizione dell’Isola dei Famosi, e all’ottava edizione di “Pechino Express“, assieme alla modella Eva Kovac: le due formeranno la coppia “Le Top”, e si aggiudicheranno il terzo posto in classifica.

Attualmente, la Mello è fra i concorrenti dell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip.

La modella ha avuto per 4 anni (2012-2016) una relazione con Stefano Sala, il quale, nel 2014, l’ha resa mamma di una splendida bambina, Sofia.