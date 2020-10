Diletta Leotta infarto immediato: la minigonna è inguinale davvero – FOTO

Diletta Leotta sempre più spettacolare sui social: la giornalista ha postato uno scatto da infarto immediato.

Diletta Leotta è una donna favolosa: la giornalista di Dazn non intende fermarsi nemmeno per un giorno e ama postare scatti stratosferici in cui mette in mostra il suo fisico da urlo e le sue curve da capogiro. La siciliana è amatissima dagli italiani e le sue pose lasciano ben poco spazio all’immaginazione. La 29enne, poco fa, ha messo in rete una foto esagerata: la nativa di Catania sta cenando in un posticino piuttosto elegante e romantico.

Diletta Leotta, foto da infarto: che donna!!

Visualizza questo post su Instagram Cene romane ❤️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 13 Ott 2020 alle ore 12:01 PDT

Diletta, nell’ultimo scatto condiviso in rete, sta cenando in un locale a Roma. La ragazza indossa un vestitino tutto scosciato: le sue gambe incredibili non passano mai inosservate. La sua posizione sulla sedia, con le gambe incrociate, è estremamente sexy. La Leotta guarda in camera con gioia: il suo sorrisino è decisamente malizioso. Il post ha già catturato 212mila cuoricini e tantissimi commenti. I fan stanno come al solito inondando il post di complimenti: ogni singola fotografia è sempre più straordinaria.

Visualizza questo post su Instagram Working area Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 3 Ott 2020 alle ore 9:10 PDT

La siciliana, qualche giorno fa, mandò i fan in delirio con uno scatto super bollente. La 29enne deliziò la sua platea mostrando il suo décolleté in primissimo piano.

