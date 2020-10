Elisa Isoardi, catwoman a sorpresa: selfie “impegnativo” – FOTO

Elisa Isoardi, concorrente di Ballando Con Le Stelle pronta ad una nuova performance di movenza intigrante e accattivante

Grande successo per l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi che da settembre si è imbattuta in una nuova avventura di Ballando Con Le Stelle, in compagnia di Raimondo Todaro. Tra i due sembra sia nata una storia sentimentale, che ha di fatto sorpreso il pubblico e la giuria di Rai 1.

La modella tricolore di Cuneo è scesa a patti con l’Eros, ma nell’ultima intervista rilasciata al pubblico non ha di certo rinnegato le sue origini. “Nonostante le difficoltà amo alla follia la mia terra!”. Una realtà dove la Isoardi ha avuto un’infanzia molto difficile, in cui anche fare la spesa diventa faticoso, ma conserva alcune riserve naturali montane da togliere il fiato e che rimangono impresse quotidianamente nella mente.

Al di là delle sue radici, Elisa ora è impegnata a rendere accattivante l’atmosfera attorno al suo personaggio. Insieme a Raimondo ha cercato di depistare ogni discorso legato ad un sentimento in perfetta sintonia, dietro le quinte.

La coppia è destinata ad incantare fino alla fine il pubblico di Rai 1 e nel frattempo la prossima “mossa” di Elisa Isoardi è già online sul profilo personale Instagram, dove vanta 461 mila likes.

Elisa ha ormai rivelato ogni lato nascosto delle sue innate qualità di ballerina di Ballando Con Le Stelle e poco fà si è dichiarata pronta alla prossima sfida in pista. Su Instagram è presente un’anteprima in versione “catwoman” per l’ex presentatrice de La Prova Del Cuoco, vestita di un outfit nero “agghiacciante” e molto aderente in vita e nelle gambe.

Accenni di curve prorompenti, in vista “latitudinale” e uno sguardo intraprendente che carica a mille anche i follower, pronti ad assisterla e sostenerla davanti al teleschermo: “bellissima❤️; Devi vincere. Sei stupenda Elisaa😍; Ti ascoltavo oggi su Rai uno…eeee hai un interioritá meravigliosa…rimani sempre chcosí😘; Tu sei amor di donna…. Hai tanta forza… Continua così; Eli sei di una bellezza imbarazzante😍😍😍😍😍😍😍😍😍”



