Elisa Visari, lo sguardo magnetico lascia a bocca aperta i fan – FOTO

Elisa Visari ha stupito i suoi fan pubblicando una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram, in cui risalta il suo splendido sguardo

Elisa Visari, pur essendo molto giovane, è già un’attrice famosa e di grande talento. La stessa ha recitato in film diretti da grandi registi, quale Gabriele Muccino che l’ha voluta per interpretare ruoli in sue pellicole. L’abbiamo vista partecipare a L’amore, il sole e le altre Stelle, Gli anni più belli, Non sono un assassino e ad A casa tutti bene.

La ragazza è celebre per le sue interpretazioni nei film lanciati nei cinema e lo stesso discorso vale per quelle nei telefilm. Nel piccolo schermo gli spettatori l’hanno apprezzata nelle vesti di Rebecca, ruolo interpretato nella celeberrima serie televisiva Don Matteo. Il pubblico la segue anche sui social network. Su Instagram conta la bellezza di 110mila follower.

Elisa Visari, il suo sguardo incredibile conquista gli ammiratori – FOTO

Attraverso il suo profilo la ragazza aggiorna i suoi tantissimi ammiratori pubblicando svariati contenuti. Si tratta di foto, video e stories spesso ricevendo complimenti per il suo indubbiò fascino. E, in questo senso, il suo più recente post non ha fatto eccezione. D’altronde è difficile non rimanere conquistati di fronte al suo sguardo magnetico.

Così, come è facile immaginarsi, il suo post ha ricevuto una pioggia di ‘like‘ e commenti di apprezzamento. Stiamo parlando di più 5mila e 600 ‘mi piace‘ e di 79 messaggi di complimenti. Tra i tantissimi riportiamo. “La tua grazia è limpida come una gocciolina…di una lieve e quieta pioggerellina“. O anche. “Fantastica! Stupenda! Miracolosaaaa“. Senza dimenticare chi sottolinea il suo incredibile sguardo. “Che sguardo“, si legge nel commento di questo utente.

