Eva Henger, sfida alla figlia con un costume al limite del proibito – FOTO

Eva Henger senza limiti: la stella ungherese ha postato una foto da infarto in cui indossa un costume al limite del proibito.

Eva Henger ha fatto sognare, nel corso della sua carriera, tantissimi ragazzi. L’ex stella dei film a luci rosse ha sempre deliziato i suoi ammiratori con le sue curve da brividi e con calendari sexy da applausi. La 47enne, nonostante un’età non più giovanissima, è sempre in splendida forma e il suo corpo non sembra cambiato, anzi è sempre uno spettacolo. La classe 1972 è una delle regine indiscusse del web: Eva è infatti attivissima su Instagram e ama condividere ogni giorno fotografie stratosferiche. La Henger, proprio poco fa, ha postato uno scatto in cui indossa un costume al limite del proibito. Se siete curiosi di vederlo, cliccate su successivo.

L’incredibile scatto di Eva Henger: costume da urlo e fisico mostruoso