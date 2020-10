È morto lunedì lo storico patron dell’azienda di calzature Fly Flot, Carlo Migliorati, che da tempo combatteva contro un male incurabile.

Lutto nel mondo dell’imprenditoria italiana che piange la scomparsa di Carlo Migliorati, storico patron dell’azienda di calzature Fly Flot nota in tutto il mondo, con sede a Calvisano, in provincia di Brescia. L’imprenditore si è spento all’età di 63 anni dopo aver combattuto contro un male incurabile per diverso tempo. Alcuni anni fa aveva lasciato la proprietà dell’azienda da lui fondata, passata in mano alla figlia Alice, assumendo la carica di direttore amministrativo. I funerali di Migliorati verranno celebrati nella giornata di domani presso la chiesa parrocchiale di Calvisano.

Nella giornata di ieri, lunedì 12 ottobre, è scomparso all’età di 63 anni Carlo Migliorati, fondatore e storico proprietario della Fly Flot, nota azienda leader nel settore delle calzature celebre in tutto il mondo con sede a Calvisano, comune in provincia di Brescia. Migliorati da tempo combatteva contro un male incurabile. Come riporta la redazione locale di Brescia Today, aveva fondato la Fly Flot nella metà degli anni ottanta insieme alle famiglie Nodari e Visentin. Qualche anno fa aveva lasciato la guida dell’azienda alla figlia Alice, passando al ruolo di dirigente amministrativo.

Diffusasi la notizia del decesso, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio per la famiglia del noto imprenditore che lascia la madre, la moglie i tre figli Francesco, Paola e Alice, i fratelli e le sorelle.

I funerali verranno celebrati nella giornata di domani, mercoledì 14 ottobre, presso la chiesa parrocchiale di Calvisano. La camera ardente è stata allestita proprio nello stabilimento dell’azienda, dove Migliorati aveva diretto per anni la produzione delle calzature divenute famose in tutto il mondo.

CIAO CARLO, DA TE HO IMPARATO MOLTO. R.I.P.😪 Gepostet von Flavio Migliorati am Montag, 12. Oktober 2020

Fly Flot si occupa da oltre 30 anni della produzione e la distribuzione di zoccoli, ciabatte, pantofole e calzature comode e, ad oggi, come riporta Brescia Today, ha un fatturato che si aggira attorno ai 20 milioni di euro.

