Torino ha una stella che brilla quanto e più del sole: è Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo. La modella è bellissima

Lei è la donna capace di far mettere la testa a posto Cristiano Ronaldo. Ed a guardare Georgina Rodriguez possiamo capire subito come abbia fatto a riuscirci. La modella argentina, spagnola di adozione, è tremendamente bella.

Anche quando si ritrova a vivere un tranquillo momento della sua vita privata, alla lontana dalle luci dei riflettori e dagli obiettivi della macchina fotografica, la 26enne mora appare in tutto il suo splendore. Il suo profilo Instagram è pieno sia di scatti estrapolati dai vari servizi svolti in qualità di testimonial per le diverse marche di accessori e di cosmetica femminile che di attimi di felicità domestica. Non mancano infatti anche fotografie nelle quali ‘Gio’ si fa vedere a casa con Cristiano Ronaldo e con i rispettivi bambini.

Georgina Rodriguez, assolutamente magnifica

E se l’attaccante della Juventus continua a restare sulla cresta dell’onda, il merito certamente è anche di Georgina. Perché come disse qualcuno, “dietro ad un grande uomo c’è sempre una grande donna”. Ci sembra proprio questo il caso. La modella era stata scelta anche da Yamamay per fare da volto principale dei prodotti dell’azienda in Italia, poco dopo l’approdo di CR7 alla Juventus.

Niente da dire: se anche c’è chi del fenomeno portoghese è un detrattore, ad ammirare la compagna di quest’ultimo proprio non può accampare nessuna scusa per criticarla. Perché lei è bellissima, sempre elegante e mai volgare.

